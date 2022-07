Abseits der Klischees Wie ist Bayern wirklich?

Grüne Wiesen, markante Berge und blauer Himmel; Frauen im Dirndl und Männer in Lederhosen; dazu noch eine Kuh im Hintergrund und eine Schweinshaxe auf dem Teller. Das ist Bayern denken viele Menschen weltweit. Auch die Bilder, die vom G7-Gipfel am vergangenen Wochenende gesendet wurden, haben vermutlich diese Klischees verfestigt. Darüber ist zum Beispiel der Hotel- und Gaststättenverband Garmisch-Partenkirchen gar nicht so unglücklich und glaubt an mittelfristig steigende Touristenzahlen, wie ein Sprecher in der Sendung quer im BR Fernsehen sagte.