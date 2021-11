Letzte Ausfahrt Glasgow Wie halten wir den Klimawandel jetzt noch auf?

Die ganze Welt schaut auf die Klimakonferenz in Glasgow: Wird es in den kommenden Tagen noch eine Vereinbarung geben, mit der sich die Klimaerwärmung stoppen lässt? Was können wir alle tun, um das Ziel zu erreichen? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Die Nummer ins Studio: 0800 / 94 95 95 5.