Richtige Ernährung Wie geht gesundes Essen?

Professorin Dr. Yurdagül Zopf, Leiterin des Hector-Centers für Ernährung, Bewegung und Sport am Universitätsklinikum Erlangen, beobachtet unter ihren Patienten einen Wandel über die letzten Jahre im Lebensstil und in der Esskultur. Sie stellt fest, dass sich immer mehr stark übergewichtige Patienten in erster Linie ungesund ernähren und zu wenig bewegen. Sie leben nach der so genannten "Western Diet". Sie zeichnet sich aus durch zu viele:

Fertigprodukte, in denen viel Zucker und schlechte Fette versteckt sind, damit ist beispielsweise auch das fertige Brötchen vom Bäcker gemeint, das mit fettreicher Remouladensauce bestrichen ist

zuckerhaltige Getränke

Fleisch- und Wurstwaren

stark verarbeitete Lebensmittel

Wie geht gesundes Essen?

Prof. Dr. Yurdagül Zopf begleitet ihre Patienten bei einer Umstellung der Gewohnheiten. Ihr Ziel ist es, dass die Menschen, die zu ihr kommen, zu einer gesund-mediterranen Ernährung zurückfinden. Das bedeutet jedoch nicht Pizza und Pasta, sondern:

viel frisches Gemüse, frischer Salat

frisches Obst

Vielfalt auf dem Teller

wenig Fleisch und Wurst

Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte

gesunde Fette und Öle wie Olivenöl, Rapsöl

täglich Joghurt und andere Milchprodukte in moderaten Mengen

regional einkaufen: saisonale Nahrungsmittel aus dem Umland

keine Fertigprodukte, keine Fertigsaucen

Essen in Gemeinschaft

Bewegung

"Jeder will die Zauber-Pille, um schnell abzunehmen oder gesund zu bleiben. Wenn die Menschen was über Brokkoli lesen, dann gibt es welche, die dann Brokkolikapseln kaufen anstatt einfach mal immer wieder Brokkoli zu essen. Es ist eine ganze Industrie entstanden, die auf diese Bedürfnisse eingeht. Leider." Prof. Dr. Yurdagül Zopf, Leiterin des Hector-Centers für Ernährung, Bewegung und Sport am Universitätsklinikum Erlangen

Statt viel Geld für Superfood oder Kapseln auszugeben, ist es günstiger und zielführender, regional und frisch einzukaufen. Normale Lebensmittel aus Deutschland reichen völlig aus, empfiehlt die Ernährungsmedizinerin.