Sommerkonferenz von Fridays for Future Wie geht's weiter mit der Umweltbewegung?

Heute beginnt in Dortmund der Sommerkongress der Fridays for Future Bewegung. Bis Sonntag werden sich Aktivisten, Politiker und Wissenschaftler intensiv mit dem Klimaschutz beschäftigen. Wie geht es weiter mit der jungen Bewegung?

Professor Dieter Rucht ist Soziologe und Protestforscher.

radioWelt: Ist Fridays for Future jetzt mehr als nur ein Protest, ist eine richtige Organisation daraus geworden?

Dieter Rucht: Es ist noch keine Organisation wie der Bund für Umwelt und Naturschutz oder Greenpeace, aber Fridays for Future ist auf dem Weg sich zu strukturieren. Das ist auch durchaus notwendig, wenn man zum Beispiel so einen Sommerkongress organisiert. Da müssen 200.000 – 300.000 Euro in die Hand genommen werden, Bühnen gebaut, Räume gemietet werden. Es muss also geklärt werden, wer überhaupt die finanzielle Verantwortung hat.

Wie schwierig ist es denn, sich inhaltlich auf einen konkreten Forderungskatalog festzulegen?

Die Herausforderungen wachsen und damit wachsen unter Umständen auch die internen Meinungsverschiedenheiten. Solange man sich auf die Kernforderung beschränkt, dass die Regierenden ihre Versprechen in Sachen Klimaschutz halten sollen, so lange ist es unproblematisch. Aber da wird die Bewegung nicht stehen bleiben, sie wird sich auch weitere Fragen stellen müssen: Was für ein Verhältnis hat sie zur bestehenden repräsentierenden Demokratie, zur Marktwirtschaft? Da wird sich auch diese Bewegung intern differenzieren. Da sind dann nicht mehr alle einer Meinung, da wird dann auch gestritten.

Ginge denn auch mit dieser Professionalisierung so ein bisschen der Charme des spontanen ehrenamtlichen Basisprotestes der Jugend verloren?

Ja sicherlich, es macht ja einen Teil der Attraktivität aus, dass man improvisiert arbeitet, dass man locker ist und dass es da keine festen Verpflichtungen gibt. Das kommt ja durchaus den Jugendlichen entgegen, die ja wenig von Vereinsmeierei und den üblichen Parteigeschäften halten. Das macht die Sache attraktiv, aber auf Dauer kann es eben nicht so bleiben. Und damit besteht der Trend, dass man ein Stück weit in die Normalität der Geschäfte kommt. Mietet man ein Büro an, stellt man Leute an? Also genau das, was die Vereine und Verbände beschäftigt.

In Talkshows kommen immer mal wieder die gleichen Vertreter zu Wort, zum Beispiel die Berliner Studentin Luisa Neubauer. Ist es wichtig für so eine Bewegung, dass man solche einzelnen Gesichter hat?

Es ist hilfreich, aber nicht unabdingbar. Es gibt Bewegungen, zum Beispiel die Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland, die völlig ohne solche Ikonen ausgekommen sind. Gleiches gilt auch für die Frauenbewegung – Alice Schwarzer war nicht die Ikone der Frauenbewegung schlechthin.