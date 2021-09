Nach der langen Zwangspause Wie geht's weiter mit den Sportvereinen?

Wie gut sind die Sportvereine durch die Corona-Zeit gekommen? Steigen die Mitgliederzahlen jetzt wieder? Was haben Sie als Mitglied vermisst in den vergangenen Jahren? Welchen Sport üben Sie im Verein aus, wie sahen ihre Alternativen während der Pandemie aus?

Der Freistaat Bayern will mehr Kinder zum Sporttreiben animieren. Alle bayerischen Grundschüler bekommen deshalb einen Gutschein für den Sportverein. Das soll nicht nur der Gesundheit der Kinder dienen, sondern auch den Corona-gebeutelten Vereinen helfen.

In dieser Woche hat der bayerische Innen- und Sportminister Joachim Herrmann außerdem Gutscheine für Kinderschwimmkurse vorgestellt, die auch bei qualifizierten bayerischen Schwimmvereinen eingelöst werden können. Das sei als Ausgleich zu den Pandemie-bedingt ausgefallenen Kursen zu verstehen, so Herrmann. Ein sinnvolles Angebot? Was meinen Sie?