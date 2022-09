Der Mittelstand ächzt Wie geht es Ihrem Unternehmen in der Krise?

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Wie kommen kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland mit der derzeitigen Krise klar? Das Tagesgespräch fragt: Welche Beobachtungen machen Sie in der Branche, in der Sie arbeiten? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch: Was schafft Entlastung? Was trägt zu einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung bei? Werden die Rohstoffe geliefert, die notwendig sind? Verkauft sich das Produkt in Zukunft noch, wenn Verbraucherer sparsamer mit ihrem Geld umgehen?