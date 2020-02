Zwischen Alarmismus und Besonnenheit Wie gehen Sie mit der Bedrohung durch das Corona-Virus um?

Mit den ersten Corona-Erkrankungen in Italien ist die Bedrohung plötzlich ganz nah. Kann man noch zum Skifahren nach Südtirol? Braucht man einen Mundschutz? Würden wir in Deutschland Städte "schließen"? Was geht Ihnen durch den Kopf?