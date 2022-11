Zwischen Mitleid und Unverständnis Wie gehen Sie mit bettelnden Menschen um?

Ein Heiliger als Inspiration: Sankt Martin hat einst seinen Mantel für einen armen Bettler geteilt. Das Tagesgespräch nimmt den Martinstag zum Anlass, um auf die prekäre Lage von bettelnden Menschen zu schauen. Wie verhalten sich die Leute, die Tag für Tag an ihnen vorbeigehen? Was überwiegt? Hilfsbereitschaft? Mitleid? Unsicherheit? Ignoranz? Unverständnis?

Wie lässt sich Bettlerinnen und Bettlern helfen?

Wie sind Ihre Erfahrungen und Beobachtungen? Geben Sie Bettlerinnen und Bettlern manchmal etwas Geld? Wie viel? Was hilft längerfristig? Welche Angebote gibt es, um Obdachlosen ein Dach über dem Kopf zu geben? Was ist Vorurteil, was ist Realität, wenn es ums Thema organisierte Bettlerbanden geht?