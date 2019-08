Strahlenschutz Wie gefährlich ist 5G?

In Bayern gibt es erste Proteste gegen 5G und die Mobilfunkmasten. Aber wie gefährlich ist die 5G-Strahlung eigentlich? Wir wollten wissen, was die Wissenschaft dazu sagt und haben Inge Paulini, die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, gefragt.

radioWelt: Frau Paulini, verstehen Sie die Aufregung bei einigen Bürgern, die einen Mobilfunkmast vor die Tür gestellt bekommen und jetzt um ihre Gesundheit fürchten?

Inge Paulini: Das ist sicherlich immer verständlich, wenn es um Veränderungen geht. Die Frage ist, was ist wissenschaftlich erwiesen. Wir wissen heute, dass es keine wissenschaftlich belegten Zusammenhänge gibt zwischen elektromagnetischen Feldern und gesundheitlichen Auswirkungen. Es gibt Grenzwerte in Deutschland, die sind festgelegt im gesetzlichen parlamentarischen Verfahren. Und wir gehen davon aus, nach allem, was wir wissen, dass diese Grenzwerte uns schützen.

Aber Sie sagen auch vorsichtig "nach allem, was wie wissen". Was wissen Sie bislang noch nicht? Wie gut sind die gesundheitlichen Risiken bislang schon erforscht?

Für den jetzigen Mobilfunk sind sie sehr gut erforscht. Es gibt schon jahrelange Forschungen dazu. Es gab in Deutschland ein ausführliches Mobilfunk-Forschungsprogramm. Da haben wir die Frequenzen untersucht, die wir heute nutzen, sind aber darüber hinausgegangen, um sozusagen ein Stück weit schon für die Zukunft gerüstet zu sein. Wir haben auch Frequenzen, die wir heute noch nicht nutzen, die aber zukünftig für 5G eingesetzt werden sollen, untersucht. Und in diesen Untersuchungen hat sich die Aussage herauskristallisiert, dass unsere heutigen Grenzwerte uns gut schützen. Man muss auch wissen, dass die Grenzwerte, die in Deutschland gelten, bei weitem nicht ausgeschöpft sind.

Aber das sind keine Grenzwerte, die schon für 5G gelten. Was für Verunsicherung sorgt, ist eine Erklärung aus Ihrem Haus vom Mai. Da stand, Sie wüssten nichts von negativen gesundheitlichen Auswirkungen aber es gebe auch noch offene Fragen. Sind die denn inzwischen geklärt?

Nein, so schnell geht das nicht. Die offenen Fragen, die wir gemeint haben, beziehen sich auf höhere Frequenzen der möglichen zukünftigen Nutzung beim Ausbau der 5G Netze. Es geht um Frequenzen, die heute noch nicht genutzt werden. Die auch erst im nächsten Jahr, wenn überhaupt, spruchreif werden. Da braucht es noch weitere internationale Vereinbarungen dazu. Das heißt, wir sind heute in einem Zustand wo wir über Frequenzen sprechen die wir sehr gut kennen und wo wir auch über die Wirkung sehr gut Bescheid wissen. Wir haben weniger viele und intensive Forschung zu diesen höheren Frequenzen die wahrscheinlich in der Zukunft eingesetzt werden. Und da haben wir gesagt: Aus Vorsicht möchten wir jetzt hergehen und das werden wir auch tun. Dass wir in diesem Jahr Studien starten werden zu Fragen die nicht so gut belegt sind.

Sie sagen, die jetzigen Frequenzen haben keinerlei gesundheitliche Risiken. Nun sagt aber die Weltgesundheitsorganisation, Mobilfunkstrahlen seien dann doch möglicherweise krebserregend. Wie passt das denn mit ihren Studien zusammen?

Das hängt mit dem Prozedere der Weltgesundheitsorganisation zusammen, wie die Ergebnisse von Studien in bestimmte Kategorien klassifizieren. Das ist eine grundsätzliche Aussage über das Potenzial eines Stoffes dass er möglicherweise Krebs auslöst. Und da gibt es sehr viele Stoffe die in dieser Gruppe sind. Wir gehen dann her und schauen: Trifft das tatsächlich zu? Für die Bevölkerung, für die Strahlungssituation die wir haben und es gibt eine ganze Reihe von Studien wo zum Beispiel Versuchstiere über ein ganzes Leben mit sehr hohen Strahlungsdosen behandelt werden. Und das ist etwas was bei den Menschen nicht zutrifft.

Was kann ich meinen erwachsenen Kindern sagen, die das Handy kaum noch aus der Hand legen?

Das Handy ist die stärkste Strahlungsquelle. Das Handy strahlt deutlich stärker als die Mobilfunkmasten, weil die Strahlung von strahlenden Dingen - Handy oder Mast - sich sehr schnell reduziert mit zunehmender Geschwindigkeit. Das Handy ist ganz nah an unserem Körper, ist ein starker Strahler. Und wenn wir den Abstand zum Körper erhöhen, dann schützen wir uns selber. Das heißt natürlich Festnetz statt Handy. Aber wenn Ihre Kinder das Handy immer in der Hand haben, dann ist eine ganz gute Maßnahme das Headset oder eine Freisprechanlage zu benutzen. Und man sollte darauf achten, nicht so viel zu telefonieren wenn die Verbindung schlecht ist. Dann strahlt das Handy stärker um die Verbindung dann trotz des schlechten Netzes aufrechtzuerhalten. Und noch ein Tipp: Wenn jemand sich ein neues Handy kauft, dann gibt es die sogenannten SAR-Werte. Die sagen etwas über die unterschiedliche Strahlungsstärke aus, da gibt es eine sehr große Spanne von unterschiedlichen Modellen.