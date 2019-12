Wie der Vater ... Sechs Generationen Brauerei Schneider

Manche Menschen suchen ihr Leben lang nach einer Berufung, andere werden einfach hineingeboren. In die Brauerei "Georg Schneider und Sohn" aus dem niederbayerischen Kelheim zum Beispiel, die sich seit 1872 in Familienhand befindet.

Georg Schneider der Fünfte ist 91 Jahre alt. Er erinnert sich an einen Moment in seiner Jugend, als er darüber nachdachte, aus der Familientradition auszuscheren. "Ich wollte Musik studieren. Das war eine Träumerei. Weil nach dem Krieg alles in Trümmern lag. (...) Da gab es das Händel-Konservatorium. da waren Freunde, da hat es mich auch hingezogen."

Doch diese Zweifel waren nur von kurzer Dauer. "Ich habe dann gemerkt, dass ich eine andere Verantwortung hatte. Dann bin ich aufs Brauereistudium übergegangen. Als ich dann die schwere Malzschaufel in der Hand hatte, dann sind die Pratzen so aufgelaufen, ganz fürchterlich." Als er schließlich am Klavier plötzlich zwei Tasten erwischt hat statt einer, hat er die Musik aufgegeben.

Auf Georg folgt Georg folgt Georg folgt ...

Brauereichef Georg Schneider

Seit 150 Jahren braut die Familie Schneider Weißbier. Erst in München, seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Kelheim. Begründet wird die Dynastie vom Unternehmer Georg Schneider im Jahr 1872. Er erwirbt beim Bayerischen Hofbräuamt als erster Privatunternehmer überhaupt das Recht, Weißbier zu brauen und kauft eine Brauerei.

Noch heute heißt der Firmenchef Georg Schneider - allerdings ist der 54-Jährige mittlerweile der sechste seiner Art. Bei ihm gab es in Sachen Berufswahl kein Hadern. "Ich bin im Paradies aufgewachsen; Bauernhof und Brauerei lagen nebeneinander." Natürlich wollte er als Kind auch mal Pilot werden oder Kapitän. "Aber ich habe bei meinen Eltern gesehen, welche Freiheitsgrade und Gestaltungsmöglichkeiten es im Unternehmen gibt. Da wird es keinen Tag langweilig."

"Er weiß, was ihn erwartet"

Auch Georg der Sechste hat seinen erstgeborenen Sohn wieder Georg getauft. Und auch der soll schon bald in den Familienbetrieb einsteigen.

Blick ins Sudhaus

"Das ist schon vereinbart. Er weiß, was ihn erwartet", sagt Vater Georg. Der Sohn ist jetzt 24, sein Studium hat er beendet. Der Berufsstart in einem völlig anderen Bereich dient nur dazu, Erfahrung zu sammeln. In fünf, sechs Jahren will er wieder nach Hause kommen. "Ich denke, dann werden wir noch eine Zeitlang parallel zusammenarbeiten. und dann werde ich mich anderen Dingen zuwenden", ich sich der Brauereichef sicher.

Schön. Aber wenn der Sohn zu ihm gesagt hätte, dass er seinen eigenen Weg gehen will, dem Vornamen und der Familientradition zum Trotz? "Dann hätte ich gesagt: Mach des! Das wichtigste ist, dass man im Leben seine Berufung findet, seinen Weg gehen kann und in nichts hineingezwungen wird. Genauso hat es mein Vater mit mir auch gemacht."

Belastung und Geschenk

Es ist nicht nur eine Belastung, es ist auch ein Geschenk, in eine solche Familiendynastie hineingeboren zu werden, sagt Georg der Sechste. Nicht in Quartalen zu denken: "Familienunternehmen leben Nachhaltigkeit vor. Es ist auch so, dass man eine schwierige Marktsituation einmal leichter aushält als es ein kapitalgetriebenes Unternehmen könnte. Man ist eben nicht dem Kapital verpflichtet, sondern der unternehmerischen Idee."

Und dann ist da noch die Geborgenheit in der Familie. Sie bietet Schutz und Sicherheit im Angesicht der Veränderungen, die die Zeit mit sich bringt. Als der Großvater, Georg der Fünfte, anfing, musste er die eineinhalb Zentner schweren Malzsäcke noch bis in den vierten Stock hinauftragen. Und jetzt? "Die Computer. Ich muss sagen, ich habe da nach einer gewissen Zeit fast kapituliert. Das war mir fast unheimlich."

Gelassenheit aus der Geschichte

Die Brauerei mit König-Ludwig-Statue

Aber Angst haben vor Veränderungen zu haben gilt nicht, sagt sein Sohn. Er ist Mitte fünfzig. Familie und Unternehmen müssen mit der Zeit gehen, wenn sie bestehen wollen, sagt er. Und schließlich ist es wieder der Blick in seine Familiengeschichte, die dem Unternehmer die nötige Gelassenheit gibt, wenn er vor schwierigen Entscheidungen steht.

"Wenn man respektiert, dass jeder zu seiner Zeit seine Lebensaufgabe zu stemmen hat, tut man sich in einer Familiendynastie leicht, auf die nachfolgende und auch auf die abgebenden Generation zu schauen und zu sagen: Ja, im Kontext ihrer Zeit haben sie alles richtig gemacht." Georg Schneider VI.

Georg der Fünfte, der 91 Jahre alte Patriarch der Familie, schaut jedenfalls gelassen in die Zukunft: "Ich sehe vor allem meinen Enkel, der sehr familiär denkt. Und ich denke schon, dass es gut weitergehen wird."