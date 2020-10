Wie Corona die Sprache verändert "Maskenverweigerer klingt neutral, Maskenmuffel wertend"

"Mitten in der zweiten Welle", "Angst vor dem zweiten Lockdown" oder "die Daumenschrauben müssen angezogen werden" – solche und ähnliche Ausdrücke hören wir gerade vermehrt, vor allem von Politikerinnen und Politikern. Das Virus hat uns einige neue Vokabeln gebracht, und nicht alle davon sind unproblematisch. Wie wichtig eine bedachte Wortwahl gerade in Krisenzeiten ist, dazu kann Dr. Annette Klosa-Kückelhaus etwas sagen, Sprachwissenschaftlerin am Mannheimer Leibniz Institut für Deutsche Sprache.

Tagesticket: Aktuell sprechen wir ja von der zweiten Welle. Ist so eine Formulierung okay, oder gäbe es da etwas Passenderes?

Annette Klosa-Kückelhaus: Ich finde, dass die Formulierung sehr treffend ist. Obwohl es auch Epidemiologen gibt, die sagen, es wären gar keine Wellen, sondern das Infektionsgeschehen erweitert sich und verringert sich immer kontinuierlich. Aber wenn man jetzt die Zahlen betrachtet, die ja doch deutlich angestiegen sind, denke ich, ist das Bild der Welle sehr passend. Das Wasser nimmt ja auch zu bei einer Welle, und die bricht sich dann hoffentlich irgendwann auch beim Infektionsgeschehen. Und alles wird sich wieder abflachen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat zu Beginn der Corona-Krise eine Rede gehalten und darin mehrmals das Wort "Krieg" benutzt“. Er hat gesagt, wir sind im Krieg gegen ein Virus. War das ein Fehler, dass er da eine sehr harte Sprache benutzt hat?

Annette Klosa-Kückelhaus: Es kommt darauf an, welche Wirkung er damit erzielen wollte. Und darauf, ob er diese Wirkung dann auch bekommen hat. Wenn diese Sprechweise dazu führt, die Französinnen und Franzosen zu mobilisieren, auch eine Kriegsmetaphorik übrigens, und die Regelungen der französischen Regierung umzusetzen – dann hat er sein Ziel erreicht. Darauf kommt es in politischer Sprechweise immer an, zu überzeugen, zu motivieren.

Wir können davon ausgehen, dass Macron diese harte Metaphorik bewusst eingesetzt hat?

Annette Klosa-Kückelhaus: Davon würde ich in jedem Fall ausgehen. Das ist ja nicht nur bei Politikern in Frankreich so, das ist ja bei uns ganz ähnlich.

Unterschätzen wir die Sprache im Umgang mit der Corona-Pandemie?

Annette Klosa-Kückelhaus: Journalisten und Sprachwissenschaftler sind da sicher sehr sensibel, das ist im Grunde deren Berufskrankheit. Ich glaube, dass viele Politikerinnen und Politiker das auch sind. Aber für Menschen auf der Straße ist das, glaube ich, nur teilweise richtig. Es gibt sicherlich Leute, die das bemerken und darüber nachdenken. Das merken auch wir, weil wir Anfragen in dieser Art erhalten.

Was für Anfragen sind das?

Annette Klosa-Kückelhaus: Vor allem zu den neuen Wörtern, die jetzt rund um die Corona-Pandemie aufgekommen sind. Was die bedeuten, wie man die verwenden kann, ob das in Ordnung ist, wenn man zum Beispiel von "Lockdown" oder "Shutdown" spricht. Zum dem Begriff Lockdown kamen zuletzt auch Anfragen von Journalisten. Ist das Wort überhaupt angemessen? Bezeichnet es eigentlich das, was wir erlebt haben oder jetzt noch zum Teil erleben?

Trotz Lockdown durften wir zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen gehen. War es deshalb streng genommen kein Lockdown?

Annette Klosa-Kückelhaus: Ja, das könnte man sagen. Im Deutschen hat sich eine Bedeutung herauskristallisiert, dass das einfach einen Zeitraum ist, in dem bestimmte Beschränkungen gelten. In anderen Ländern ist der Lockdown viel strenger ausgelegt worden. Denken Sie an Spanien oder Italien. In China zum Beispiel durften die Menschen ja wirklich wochenlang überhaupt nicht aus ihrer Wohnung. Dann kann man natürlich sagen: Das ist ja gar kein richtiger Lockdown gewesen bei uns. Wir hatten ja immer noch bestimmte Freiheiten. Trotzdem hat sich der allgemeine Sprachgebrauch so entwickelt, dass wir uns auf diesen Zeitraum um diese Situation mit diesem Wort beziehen.

Was können wir im Alltag im Umgang mit unserer Sprache beachten, wenn wir über Corona sprechen?

Annette Klosa-Kückelhaus: Wir können versuchen, keine abwertenden Ausdrücke zu verwenden. Wenn man "Maskenverweigerer" sagt, dann ist das im Grunde eine neutrale Bezeichnung für jemanden, der sich weigert, eine Maske zu tragen. Wenn wir "Maskenmuffel" sagen, dann ist in dem Wort Muffel eine abwertende Einschätzung dieses Verhaltens enthalten. Man kann allen empfehlen, dass man sich der Tatsache bewusst ist, dass es manchmal unterschiedliche Ausdrucksweisen gibt, eine neutrale und eine, die wertet. Mir ist aber noch ein anderes Wort eingefallen. Das fiel mir bei der Kriegsmetaphorik ein, wenn man etwa von einem "Virenbomber" spricht. Also einer Person, die zur Verbreitung des Virus in großem Umfang beigetragen hat. Das habe ich in einem Zeitungsartikel gelesen. Da ging es um Kinder. Weil man vermutet hat, dass gerade Kinder, wenn man es ganz schlimm ausdrücken will, "Virenbomber" sein könnten. Da habe ich gedacht: Das ist eine Ausdrucksweise, die ist so wertend und die ruft so schlimme Bilder in unserem Kopf hervor. Auf so etwas würde ich lieber verzichten.

Welche neuen Vokabeln der letzten Monate werden Teil unserer Sprache bleiben?

Annette Klosa-Kückelhaus: So etwas wie die "Öffnungsdiskussionsorgie", glaube ich, die werden wir verlieren, außer vielleicht im historischen Bezug. Aber "Corona", "Corona-Krise", der "Kampf gegen Corona" – das wird, glaube ich, schon bleiben. Ganz vieles, was wir so Kurzzeitwörter nennen, die sind eben jetzt aktuell. Die sind jetzt geschaffen, um über diese Krise und diese Erfahrungen sprechen zu können. Später brauchen wir sie nicht mehr. Aber dann kommen neue Situationen, und damit kommen wieder neue Wörter.

Das Interview stammt aus dem Tagesticket, unserem Früh-Podcast.