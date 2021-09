20 Jahre danach Wie blicken Sie auf den 11. September zurück?

Der Terrorangriff am 11.9.2001 auf das World Trade Center in New York und weitere Anschläge in großen westlichen Städten zeigen, dass der religiös motivierte islamistische Terror heute eine weltweite Gefahr darstellt. Welche Ziele verfolgen die verschiedenen Terrororganisationen? [mehr - Telekolleg | zum Thema: Telekolleg Geschichte (10) - Terrorismus – Die neue Form des Krieges ]