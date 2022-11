"Wer, wenn nicht wir!?" Werkraum Demokratie: die Thementische 2023

Zusammen mit der Akademie für Politische Bildung in Tutzing und der Nemetschek Stiftung, lädt Bayern 2 Sie zum Mitdenken und Mitreden bei einem gemeinsamen Experiment ein. Am Wochenende vom 27. bis zum 29. Januar werden wir in unserem "Werkraum Demokratie 2023" Ideen und Vorschläge austauschen, entwickeln und diskutieren.