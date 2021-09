"Wer, wenn nicht wir!?" Werkraum Demokratie: Politik und Gesellschaft neu denken

Zusammen mit der Akademie für Politische Bildung in Tutzing und der Nemetschek Stiftung, lädt Bayern 2 Sie zum Mitdenken und Mitreden bei einem gemeinsamen Experiment ein. Am Wochenende vom 19. bis zum 21. November werden wir in unserem "Werkraum Politik und Gesellschaft" Ideen und Vorschläge austauschen, entwickeln und diskutieren.

Während gewählte Politikerinnen und Politiker über unsere Zukunft verhandeln, wollen wir abseits der Verhandlungstische mitreden und mitdenken: Wie wollen wir leben? Was braucht eine zukunftsfähige Demokratie? Und welche gesellschaftlichen Impulse wollen wir anstoßen? Wir sind und bauen die Gesellschaft von morgen. Wer, wenn nicht wir?

Zusammen mit der Akademie für Politische Bildung in Tutzing und der Nemetschek Stiftung lädt Bayern 2 Sie zum Mitdenken und Mitreden bei einem gemeinsamen Experiment ein. Am Wochenende vom 19. bis zum 21. November werden in unserem „Werkraum Demokratie: Politik und Gesellschaft neu denken“ Ideen und Vorschläge ausgetauscht. Wir schaffen Raum für Visionen und diskutieren Lösungsansätze.

Drei große Themen stehen dabei im Mittelpunkt (weitere Informationen):

Wie kann mehr Bürgerbeteiligung zukünftig aussehen?

Ich, wir & das Internet. Ohne Digitalisierung geht nichts mehr. Wo und wie muss Deutschland den Turbo anwerfen?

Wie kann nachhaltige Wirtschaft organisiert werden? Wie sieht die solidarische Gesellschaft der Zukunft aus?

48 Hörerinnen und Hörer von Bayern 2 können persönlich in unserem Werkraum Demokratie in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing teilnehmen. Damit Politik und Gesellschaft neu gedacht werden kann.

Rahmenprogramm

Die Tagungsgebühr für den Werkraum Demokratie beträgt insgesamt 90 €, ermäßigt 45 € (Schüler, Studenten, Azubis, Arbeitslose) und beinhaltet die Unterkunft im EZ, Vollpension und die Tagung mit Arbeits- und Diskussionsgruppen, prominent besetzten Live-Talkrunden und einem Rahmenprogramm.

Am zweiten Tag des Werkraums begrüßen wir den Kabarettisten Helmut Schleich. Er wird mit seinem aktuellen Soloprogramm "Kauf, Du Sau“ zu Gast im Werkraum sein und sich im Anschluss in einem Werkstattgespräch live im Radio den Fragen von Bayern 2 und dem anwesenden Publikum stellen.

Dem politischen Kabarettisten kommt in einer offenen Demokratie eine besonders wichtige Rolle zu. Schaut er doch den Mächtigen jeglicher Couleur aufmerksam und kritisch bei der Arbeit zu. Was darf Satire sagen? Wie weit geht die Freiheit des Satirikers? Welche Zukunftschancen gibt der Satire-Profi Helmut Schleich dem Modell Demokratie? Wie wichtig wären aus Satire lernende Politiker in diesen Zeiten des tiefgreifenden Wandels.

Bayern 2 Live-Matinee zur Zukunft der Demokratie, live aus der Akademie für Politische Bildung in Tutzing

Am Sonntagvormittag fasst Bayern 2 die wichtigsten Ergebnisse der Tagung zusammen und macht den Realismus-Check: was sagen betroffene Politikerinnnen und Experten zu den Vorschlägen? Wie zufrieden sind die Tagungsteilnehmenden mit der geleisteten Arbeit? Sind echte Lösungsansätze erkennbar? Und: wir wagen einen Blick in die Zukunft einer lebendigen Demokratie.

Bewerben Sie sich jetzt!

Beantworten Sie bitte einige Fragen, mit denen Sie uns ein wenig Einblick gewähren in Ihre kreativen Ideen für unsere Demokratie. Eine Jury entscheidet dann über die Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Werkraum Demokratie.