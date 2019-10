Zum Weltspartag "Wer spart, macht keine Revolution"

Selbst in Niedrigzinszeiten wird gerne gespart – besonders in Deutschland. "Das Sparverhalten der Deutschen ist Folge eines langwierigen Erziehungsprozesses," weiß der Historiker Robert Muschalla. Ziel war vor allem, die Leute ruhigzustellen.

Deutsche legen am liebsten ihr Geld auf die Seite, anstatt es mit mehr Risiko zu investieren. Das ergab eine Umfrage des Deutschen Giro- und Sparkassenverbandes - entsprechend wird noch immer der Weltspartag jedes Jahr am 30. Oktober begangen. Den Weltspartag gibt es seit 1925, ausgedacht hat ihn sich damals ein internationaler Sparkassen-Kongress.

Wie kam es dazu, dass Sparen in Deutschland eine so hohe Tugend ist?

Robert Muschalla: "Der Anlass dafür, das in Gang zu setzen und auch die Gründung der ersten Sparkasse 1778 in Hamburg – im Übrigen der weltweit ersten Sparkasse – war eine drastische Veränderung der gesellschaftlichen Situation. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa gab es zu dieser Zeit immer mehr Armut in Städten.

"Beharrlichkeit im Sparen, bringt Wohlstand in den Jahren."

Das Bevölkerungswachstum konnte im Land von den wirtschaftlichen Verhältnissen nicht mehr aufgefangen werden. In den Städten gab es immer größere Armenschichten.

Da hat man sich aus einer aufklärerischen, humanistischen Perspektive, und aus der Befürchtung heraus, dass es soziale Unruhen geben könnte, diese Maßnahme überlegt.

Einmal zur monetären Absicherung, aber vor allem auch, um die Menschen, diese großen armen Bevölkerungsschichten, zu einem Lebensstil zu erziehen, der für politische Stabilität sorgen sollte. Nach dem Motto: ,Wer spart, macht keine Revolution‘, wie das dann ja in Frankreich geschehen ist.

"In Frankreich machte man ,Revolution‘, in Deutschland ,Sparkasse‘." (Robert Muschalla)

Hilft denn Sparen dabei, sich finanziell abzusichern?

Robert Muschalla: "Das war zwar der Grund, der immer propagiert wurde. Aber dieser Gedanke hat die allerärmsten von Anfang an schon deshalb nicht erreichen können, weil die nichts hatten, um es zurückzulegen. Das ist heute leider immer noch nicht anders. Noch immer steckt da eher die Erziehung zu einem arbeitsamen und sparsamen Lebensstil dahinter. Das ist sehr in das Selbstverständnis der Deutschen eingegangen."

"Mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland ist nicht in der Lage, Rücklagen zu bilden." (Robert Muschalla)

Sollten wir uns dann nicht mal freimachen vom Sparen?

Robert Muschalla: "Zumindest sollte man die historische Genese dieser Einstellung mal in den Blick nehmen, zumal auch die dunkelsten Seiten der deutschen Geschichte damit verbunden sind. Eben nicht nur der Gedanke der sozialen Kontrolle, sondern auch der im späten 19. Jahrhundert immer virulenter werdende Antisemitismus war sehr eng damit verbunden. Man hat das Ideal des sparsamen, arbeitsamen Deutschen stilisiert – und man brauchte eben auch ein Gegenbild: Das war der verschwenderische Finanzspekulant, der nicht für sein Geld arbeitet, sondern das Geld Anderer nimmt, der dann im jüdischen Bevölkerungsteil ausgemacht wurde. Und das hat dann im 20. Jahrhundert dramatische Folgen gehabt."