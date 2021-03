Krach um Kompetenzen zwischen Bund und Ländern Wer soll in der Pandemie das Kommando übernehmen?

Die Schelte der Kanzlerin an einigen Bundesländern wegen deren Vorgehen in der Corona-Krise kam in vielerorts nicht gut an. Der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Bürgermeister Michael Müller, warnt vor "Länder-Bashing". Während Angela Merkel strengere Corona-Regeln fordert, wollen einige Ministerpräsidenten in ihren Ländern regionale Lockerungen durchsetzen und an bestehenden Öffnungen des Einzelhandels festhalten. Sie setzen auf intensive Teststrategien, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.