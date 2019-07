Geschacher um Spitzenposten Wer soll EU-Kommissionspräsident werden?

Es ist alles anders als sicher, dass einer der Spitzenkandidaten bei der Wahl zum Europäischen Parlament neuer Chef der EU-Kommission werden kann. Die Fraktionen der unterschiedlichen Parteienfamilien haben für ihre Kandidaten keine eindeutige Mehrheit. Außerdem entscheiden auch die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Mitgliedsländer mit. Ihr Wort hat Gewicht, sie konnten sich aber in der vergangenen Nacht noch nicht auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten einigen. Die Runde hat sich nun vertagt. Am Dienstag wird wieder verhandelt.

Neue Spitze der EU-Kommission: Wer wäre eine gute Wahl?

Wer soll neuer EU-Kommissionspräsident werden? Was halten Sie vom bisherigen Stand der Entscheidungsfindung? Zu Gast bei Tagesgespräch-Moderatorin Christine Krueger war Tobias Winkler. Er leitet in München das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments. Außerdem meldete sich Dr. Daniel Röder zu Wort. Er ist Vorstandsvorsitzender des Vereins "Pulse of Europe".

Wie ist Ihre Meinung?

