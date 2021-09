Arteriosklerose Wenn sich die Arterie gefährlich verengt

"Die linke Herzkammer pumpt das Blut in die Hauptschlagader, die Aorta. Und die verzweigt sich in die Arterien. Die Arterien befördern das sauerstoffreiche Blut in den Körper - in die Muskulatur, in die Organe, ins Gehirn und in den Herzmuskel selbst, damit das Herz damit versorgt ist."