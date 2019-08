Transition und Pubertät Wenn Psoriasis erwachsen wird

Weil die Psoriasis gerade bei Jugendlichen zur Ausgrenzung führt, ist eine wirksame Therapie für sie und ihre Zukunft besonders wichtig. In speziellen Transitionsprogrammen mit Jugend-Camps oder speziellen Übergangssprechstunden, wie im iSPZ am Dr. von Haunerschen Kinderspital der LMU in München, können Jugendliche mit chronischen Krankheiten früh im selbstständigen Umgang mit ihrer Krankheit geschult werden. Auch Eltern finden dort Beratung, wie und wann sie die Kinder mit ihrer Krankheit loslassen und eine neue Rolle akzeptieren können und müssen.

Gemeinsam behandeln

Wichtig für eine erfolgreiche Transition ist außerdem, dass Kinderarzt, Hautarzt und zukünftiger Hautarzt eng vernetzt werden und während einer Übergangszeit gemeinsam behandeln.

Informationen über Transitionsprogramme für Kinder und Jugendliche mit chronischen Krankheiten gibt es unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für Transitionsmedizin und bei der Gesellschaft für Kinder- und Jugend Rheumatologie.