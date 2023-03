Wenn Kuh und Katz zum Tierarzt müssen Wieviel ist Ihnen Ihr Tier wert?

Ein Schritt, den viele Haustierbesitzer mitbekommen haben dürften: Zum 22. November 2022 wurde die Gebührenordnung der Tierärztinnen und Tierärzte (GOT) geändert. Sie galt im Wesentlichen seit 1999. Nun sind viele Behandlungen deutlich teurer geworden .

Was sagen Hundehalter und Katzenbesitzerinnen?

Wie gehen Besitzer von Haustieren wie Hunden, Katzen, Meerschweinchen oder Papageien mit den Preissteigerungen um? Was haben Sie beim letzten Besuch beim Tierarzt bezahlt für Impfungen, eine Wurmkur oder eine Kastration? Futter, Zubehör, Medizin – es kommt viel zusammen. Ein Tier zu halten ist nicht günstig. Was ist es Ihnen wert? Mittlerweile gibt es zum Beispiel Hüftprothesen für Hunde – die Behandlung kostet mindestens 5.000 Euro. Zu Teuer? Haben Sie Erfahrungen mit einer Versicherung für Haustiere? Lohnt sich die?

Viele Tiere, hohe Behandlungskosten – und nun?

Ein Blick auf den Bauernhof: Was sagen die, die eine ganze Kuhherde im Stall sehen haben? Veterinärmedizin spielt in der Landwirtschaft eine große Rolle. Im Bereich der Nutztiere gab es zuletzt einen Mangel an Ärzten. Und auch Tierheime mit vielen Tieren spüren die gestiegenen Kosten. Wie gehen sie damit um?