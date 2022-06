Wenn Hunger zur Waffe wird Was können wir dagegen tun?

Wegen der Blockade von Schwarzmeer-Häfen durch Russland kann die Ukraine nach eigenen Angaben mehr als 23 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten nicht exportieren. Der Stopp der Getreideexporte aus der Ukraine hat zu steigenden Lebensmittelpreisen geführt. Die weltweite Nahrungsversorgung ist kritisch. Russland weist die Schuld an der Blockade von sich.

Diskutieren Sie mit

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Was können wir gegen eine weltweite Hunger- und Ernährungskrise tun? Wie sehen Sie den Anstieg der Lebensmittelpreise? Sollte der Anbau von Getreide und anderen Lebensmitteln in Deutschland stärker gefördert werden? Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass sich die Lage im Moment so verschärft? Welche Faktoren sind entscheidend?