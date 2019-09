Endlich frei! Wenn der Stress plötzlich vorbei ist

Jeder kennt das Drama. Man hatte sich nach einer superstressigen Zeit sehr auf die Feiertage gefreut. Die Erwartungen an den Urlaub waren groß. Und jetzt das: Der Partner leidet jäh an starkem Männerschnupfen, die eigene Laune rutscht in den Keller, nichts klappt. Wie konnte das passieren?

Von: Justina Schreiber