Fatale Lebensrettung? Wenn "Adi" Hitler 1894 ertrunken wäre

"Ich war 12 Jahre in der Innstadt wohnhaft, und in der Familie von meiner Frau, die schon seit 1900 in der Innstadt beheimatet sind, ist immer erzählt worden, dass der Kühberger den Hitler als Kind aus dem Inn rausgezogen hat. Muss also dann wohl in der Innstadt passiert sein. Ist ja irgendwo auch klar, weil die Verwandtschaft vom Hitler hat ja in dem Klara-Hitler-Haus in der Innstadt gewohnt. Das ist ja im Uferbereich, nicht weit weg, vielleicht knappe 50 Meter vom Ufer weg…"