Weniger Billigfleisch bei Aldi und Co. Ist das der Weg zu mehr Tierwohl?

Eine kleine Revolution in deutschen Supermärkten? Aldi will in ein paar Jahren kein Fleisch von Tieren mehr verkaufen, die nur unter absoluten Mindestanforderungen gehalten wurden. Das Tagesgespräch fragt: Was bringt es dem Tierwohl? Diskutieren Sie mit: 0800 / 94 95 95 5.