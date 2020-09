Meeresbiologe überrascht Weltmeere könnten sich schnell erholen

Die Weltmeere könnten sich schneller als bisher gedacht erholen. Zu diesem überraschenden Ergebnis kommt eine Studie des Meeresbiologen Boris Worm an der Dalhousie University in Halifax, Kanada. Und: Meeresschutz lohnt sich.

"Wenn wir der Natur eine Chance geben, besonders auch im Meer, findet Erholung schnell statt," so der Meeresbiologe Boris Worm im Interview mit der Bayern 2-radioWelt. In einer Studie der Dalhousie University in Halifax, Kanada, kamen er und seine Kolleginnen und Kollegen zu dem Schluss, dass eine fast vollständige Erholung vieler Biotope und Arten-Bestände in unseren Weltmeeren innerhalb von nur 20 bis 30 Jahren möglich wäre.

Klimawandel bleibt das größte Problem

Die größten Probleme für die Weltmeere seien die fortschreitende Industrialisierung, die Überfischung und die Verschmutzung durch Plastikmüll. Der Klimawandel, so Boris Worm, bedrohe insgesamt die fundamentalen Prozesse in den Weltmeeren, genauso wie an Land. An all diesen Problemen würden die Ergebnisse der aktuellen Studie seines Instituts nichts ändern und müssten im Auge behalten werden.

Schutzzonen regenerieren sich schnell

Positiv sei, dass es immer mehr Beispiele lokaler Schutzzonen gebe, in denen sich die Arten nicht nur wie erwartet erholen würden, sondern, dass dieser Erholungseffekt wesentlich schneller voranschreite als erwartet – oft schon innerhalb von bis zu 30 Jahren.

"Was wir in dieser Studie versucht haben zu zeigen, ist, dass wenn man die richtigen Bedingungen schafft, dann sehen wir eine Erholung, die uns selbst überrascht – selbst als Meeresbiologen. Diese Erholung geht dort, wo Schutz-Bestimmungen durchgesetzt werden, relativ schnell voran – trotz Klimawandel." Boris Worm, Meeresbiologe

Diversität sichert Überleben

Rote Weichkoralle, Südsulawesi, Indonesien

Ein Beispiel, das ihn persönlich sehr beeindruckt habe, sei der sichtbare Erfolg von Schutzzonen für Korallenriffe in Indonesien, die dort seit rund zehn Jahren zunehmend eingerichtet würden, sowie der Erfolg von Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität. Diese Schutzgebiete seien heute in extrem guter Verfassung, wie er kürzlich bei einem Besuch selbst feststellen konnte: "Wir haben bei fast jedem Tauchgang Haie gesehen, wir haben Schildkröten gesehen und vor allen Dingen auch die Korallen, die anderswo sehr bedroht sind, nehmen wieder sehr stark zu."

Allerdings gebe es unter den indonesischen Korallen auch eine besonders große Diversität, größer als irgendwo anders auf der Welt. Und diese Vielfalt sei scheinbar der Schlüssel zur Resilienz, zur Anpassungsfähigkeit, des Ökosystems. "Und deswegen ist es so wichtig, Biodiversität auch in anderen Bereichen zu schützen und wieder aufzubauen, wo sie verloren gegangen ist, weil das ist der Schlüssel zur Anpassung," so der Meeresbiologe Boris Worm.

Schutz der Meere rentiert sich

Für jeden Dollar, der in den Meeresschutz investiert werde, würden mindestens zehn Dollar herausspringen, auch das habe die Studie der Dalhousie University in Halifax, Kanada, gezeigt.

Fahnenbarsche, indischer Ozean

Ein ganz einfaches Beispiel seien die Fischbestände: "Es gibt immer mehr Initiativen, Fischbestände lokal und regional wieder aufzubauen. Und wo das passiert, sehen wir große ökonomische Gewinne, oft auch innerhalb relativ kurzer Zeit, in manchen Fällen innerhalb von 10, 15 Jahren."

Würden Fischbestände global geschützt, würde das etwa 50 Milliarden Dollar an zusätzlichen Gewinnen pro Jahr einbringen. "Wenn man global dieses Erholungsprogramm durchführen würde, nicht nur für Fische, sondern für Ökosysteme insgesamt, schätzen wir die Kosten auf etwa 20 Milliarden Dollar. Das heißt, allein durch die Erholung der Fischbestände, würde sich das mehr als doppelt rentieren."