Weltklimakonferenz in Ägypten Wo kann Deutschland mehr tun?

Am Sonntag hat im ägyptischen Sharm El-Sheikh die Weltklimakonferenz COP27 begonnen. Mit dabei sind Delegationen aus knapp 200 Staaten. Die Eindämmung der Erderwärmung habe höchste Priorität, heißt es zum Auftakt aus Deutschland. Die Welt habe "alle nötigen Instrumente in der Hand, um die Klimakrise zu begrenzen und auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen", hatte Außenministerin Baerbock betont. Heute Nachmittag wird Olaf Scholz erwartet.

Wie sehen Sie Deutschlands Rolle beim Klimaschutz?

Kann Deutschland mehr tun als bisher? Was können wir im Inland verbessern? Wo können wir anderswo Klimaschutzmaßnahmen unterstützen?

Welche Erwartungen haben andere Länder an Deutschland? Welche Erwartungen haben wir an andere Industrieländer oder an die Entwicklungs- und Schwellenländer?