Wellness, Kultur, Natur Was suchen Sie im Urlaub?

Nein, Ausschlafen ist im Urlaub häufig nicht das Wichtigste. Ausschlafen allein reicht den meisten für die Erholung noch nicht aus. Sie brauchen ein sogenanntes "Kontrast-Programm" - Erlebnisse also, die vom Alltag möglichst weit entfernt sind. Wie diese Erlebnisse aussehen, ist für jeden von uns anders. Was suchen Sie im Urlaub?

Kontrast-Programm zum Alltag

Die Sehnsucht nach Sonne steht für viele von uns ganz weit vorn. Deshalb sind die beliebtesten Reiseziele der Deutschen nach wie vor Italien und Spanien. Meist dann als Badeurlaub am Meer. Städte- und Studienreisen unternehmen im Vergleich dazu eher wenige Menschen. Was unternehmen Sie, um Körper und Geist eine Pause vom Alltag zu gönnen? Was ist für Sie besonders wichtig? In diesem Jahr vielleicht vor allem ein Reiseziel mit niedriger Inzidenz?