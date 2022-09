Vom Nutztier zum Gefährten Welches Verhältnis haben Sie zu Pferden?

Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde? Klar, wo den sonst? Würden Sie das auch so sehen? Dann rufen Sie an!

Welches Verhältnis haben wir heute zum Pferd? Das ist die zentrale Frage im Tagesgespräch. Ein Anlass für die Sendung: Im Pferdesport steht ein wichtiger Termin an – in Italien beginnen die Vielseitigkeit-Weltmeisterschaften 2022 .

Warum sind Pferde besondere Tiere?

Rufen Sie an und erzählen Sie im Tagesgespräch von Ihrer Beziehung zu Pferden! Besitzen Sie ein eigenes Pferd, mit dem Sie in der Freizeit regelmäßig ausreiten? Haben Sie eine Reihe von Ponys im Stall, die Sie gerne streicheln? Spielt das Pferd in Ihrem (Arbeits-)Alltag eine Rolle, beispielsweise als Polizeipferd oder als Therapiepferd? Was ist das Besondere an diesen Tieren?