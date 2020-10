Der BER hat's geschafft! Welches Projekt wartet bei Ihnen auf Realisierung?

Gut Ding will Weile haben. Aber wenn man die Geduld der darauf Wartenden überstrapaziert ... Der Berliner Flughafen hat es jetzt doch noch geschafft! Am Samstag wird er eröffnet. Welches Projekt harrt bei Ihnen seiner Umsetzung? Was kriegen Sie einfach nicht auf die Reihe? In was stecken Sie mittendrin und was ist noch Idee?