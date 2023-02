Freude, schöner Götterfunken Welches Erlebnis verbinden Sie mit Europa?

Was verbinden die Menschen mit Europa? Das Tagesgespräch fragt heute ganz grundsätzlich nach Ihrem Blick auf unseren Kontinent. Was haben Sie erlebt, beispielsweise bei Reisen in andere europäische Länder? Die Nummer ins Tagesgespräch: 0800/ 94 95 95 5.

Freude, schöner Götterfunken – das Tagesgespräch stimmt heute die Europahymne an und fragt ganz grundsätzlich: Was verbinden Sie eigentlich mit Europa? Was haben Sie auf diesem Kontinent erlebt?

Ihr Blick auf Europa?

Gab es schon Gelegenheiten, bei denen Sie sich als "Europäer" gefühlt haben? Wo fängt Europa an, wo hört es auf – mit Blick auf die politischen und geografischen Grenzen?

Wie ist unsere Wahrnehmung in Deutschland? Wie die in anderen Ländern, zum Beispiel in Portugal, Estland, Griechenland, Frankreich oder Polen?

Europa ist größer als die EU. Welche Rolle spielt die Europäische Union mit ihren Institutionen in Brüssel und Straßburg für Europa, für unseren Alltag? Diskutieren Sie mit!

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Stefan Parrisius ist Alex Rühle. Er Skandinavien-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und Autor des Buches "Europa – wo bist du? Unterwegs in einem aufgewühlten Kontinent". Die zentrale Frage darin: Was eint und was trennt uns Europäer? Alex Rühle ist für die Recherche mit einem Interrailticket durch Europa gereist.

Was meinen Sie?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.