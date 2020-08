Hören nach Lust und Laune Welche Podcasts empfehlen Sie?

Einen Podcast anhören - der perfekte Zeitvertreib in den Ferien. Das Angebot wird von Tag zu Tag größer und unübersichtlicher. Das Tagesgespräch fragt: Welchen Podcast können Sie anderen empfehlen? Rufen Sie an! Die Nummer ins Studio: 0800 / 94 95 95 5.

Bewegende Interviews, spannende Hörspiele für Erwachsene oder Kinder, informative Ratgeber, publiziert von Sendern, Verlagen, Promis und Privatleuten - das Podcast-Angebot ist mittlerweile riesig. Die Übersicht zu behalten, ist gar nicht so leicht. Eine Empfehlung: Unser Bayern 2-Newsletter "Podcast-Entdecker" liefert regelmäßig interessante Podcast-Tipps.

Und welchen Podcast empfehlen Sie?

Das Tagesgespräch fragt: Welche Art von Podcast hören Sie sich am liebsten an? Welche Formate können Sie anderen empfehlen? Rufen Sie an und erzählen Sie uns von Ihrem Lieblingspodcast!

Zu Gast bei Tagesgespräch-Moderatorin Christine Krueger ist die BR-Journalistin und Podcast-Expertin Larissa Vassilian.

