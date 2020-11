Canceln oder boarden Welche Zukunft hat der Flugverkehr?

Auch für die deutschen Flughäfen soll es ein finanzielles Rettungspaket geben. Aber hat Fliegen überhaupt Zukunft? Wäre es angesichts des Klimawandels besser auszuchecken? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter der Telefonnummer 0800/94 95 95 5.

Schwere Zeiten für die Branche: Auf dem heutigen "Luftverkehrsgipfel" will Verkehrsminister Andreas Scheuer ein milliardenschweres Rettungspaket auch für Flughäfen anleiern. Laut Scheuer sind bis zu 30 Prozent der rund 180.000 Arbeitsplätze an deutschen Flughäfen in Gefahr.

Die Branche fordert eine Milliarde Euro, zudem Entlastungen bei Gebühren und eine umfassende Teststrategie der Bundesregierung, um sicheres und wirtschaftliches Fliegen wieder zu ermöglichen. Auch Scheuer hatte Anfang der Woche von einer Milliarde Euro gesprochen.

Für kleinere Flugplätze aber seien eher die Regionen und die Bundesländer verantwortlich. Das rief den Flughafenverband ADV auf den Plan, der dagegen ist, etwa einzelne unrentable Regionalflughäfen zu schließen.

Gerade die Regionalflughäfen standen ja bereits in der Vergangenheit in der Kritik, weil sie oft nicht ausgelastet und damit unrentabel waren, trotzdem aber oft Subventionen erhielten.

Wie ist Ihre Meinung: Canceln oder boarden?

Wie weit soll der Staat den deutschen Flughäfen unter die Arme greifen? Rechfertigt der drohende Arbeitsplatzabei die Subentionierung einer Branche, deren Zukunft ungewiss ist?

Sollten wir die Anzahl unserer Flughäfen vielleicht am für die Zukunft geschätzten Flugaufkommen orientieren und einzelne von ihnen schließen?

Wie halten Sie es mit dem Fliegen? Machen Sie sich dabei eher Gedanken über die Corona-Pandemie oder auch über den Klimaschutz?

Experte in der Sendung bei Moderator Achim Bogdahn ist Jens Flottau, Fachjournalist für Luftfahrt bei der Süddeutschen Zeitung.

