Klima, Grenzen, Digitales Welche Politik erwarten Sie von Europa?

Wahlnachlese im Tagesgespräch: Wie deuten Sie das Ergebnis der Wahl? Welche Themen haben die Wählerinnen und Wähler besonders mobilisiert? Was erwarten Sie sich vom neu gewählten EU-Parlament?

Welche Konsequenzen hat die Europawahl? Die Wahlbeteiligung war vergleichsweise hoch. In Deutschland gehören die großen Volksparteien Union und SPD zu den Verlierern. Die Grünen verdoppeln ihr Ergebnis, besonders in den Städten und bei den Jungen hat die Partei stark abgeschnitten. Die AfD hat vor allem in Ostdeutschland viele Stimmen geholt.

Was erwarten Sie sich vom neu gewählten Europäischen Parlament? Das war die zentrale Frage im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha.

Wie deuten Sie das Ergebnis der Wahl?

Welche Themen haben die Wählerinnen und Wähler besonders mobilisiert? Welche Rolle hat die Klimapolitik gespielt? Welche der Schutz der Grenzen oder die Flüchtlingspolitik? Wie wichtig waren Digitalisierung, der Datenschutz oder das Urheberrecht? Was war Ihnen bei der Wahl am Sonntag besonders wichtig?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller im Tagesgespräch war die Politikwissenschaftlerin Prof. Almut Möller vom "European Council on Foreign Relations", einer europaweiten "Denkfabrik".

Außerdem kam Frank Richter zu Wort. Er war Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Nun will er bei der Landtagswahl in Sachsen als parteiloser Kandidat für die SPD antreten.

Wie ist Ihre Meinung?

