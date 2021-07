Alltagstauglich oder nicht Welche Erfahrungen haben Sie mit Elektroautos gemacht?

Jeder zehnte Neuwagen hat Elektromotor

Bei immer mehr Neuwagen in Deutschland handelt es sich um reine Elektroautos. Insgesamt rund 149.000 Fahrzeuge mit Batterie-Antrieb kamen nach jüngsten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) von Anfang Juli im ersten Halbjahr 2021 neu auf die Straße. Das waren mehr als drei Mal so viele E-Autos wie noch im Vorjahreszeitraum. Mehr als jeder zehnte Neuwagen hatte damit einen Elektromotor. Noch im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres hatte ihr Anteil gerade einmal bei 3,5 Prozent an allen Neuzulassungen gelegen.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit Elektroautos?

Wie gut taugt ein E-Auto für die alltäglichen Fahrten, zum Beispiel fürs Pendeln in die Arbeit oder fürs Einkaufen? Was gilt es zu beachten, wenn man längere Strecken in den Urlaub fahren will? Wie gut ist das Netz von Ladestationen in Deutschland und im europäischen Ausland schon ausgebaut?