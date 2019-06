Weiter so trotz Klimawandel Wofür schämen Sie sich?

Aufs Fliegen verzichten - oder zumindest auf To-Go-Becher? Kennen Sie die Öffnungszeiten vom nächsten Wertstoffhof, trennen akribisch Ihren Müll und greifen auch in der Grillsaison gezielt zu Soja-Würsten? Was lässt sich umsetzen - was eher nicht? Hand aufs Herz: Wo drücken Sie ein Auge zu?