Weihnachtsbaum und Umweltschutz Fünf Ideen für einen nachhaltigeren Christbaum

1. Bio, fair und regional

2. Weihnachtsbaum im Topf

Praktische Idee, wenn man den Baum samt Topf ganz einfach für die zwei Wochen Weihnachtszeit ins Zimmer holt. Den Rest des Jahres schmückt das Immergrün den Garten oder Balkon. Aber auch hier müssen Sie vorsichtig sein, denn die Bäumchen, die man im Baumarkt kaufen kann, sind oft mit ganz wenig Wurzelwerk aus dem Boden gerissen und überleben meist nur eine Saison. Am besten ist der Baum schon im Topf gewachsen. So was kann man in einer Baumschule oder Gärtnerei finden. Um Ihren zukünftigen Christbaum an die warme Zimmerluft zu gewöhnen, wird er am besten übergangsweise in ein moderat warmes Zimmer, zum Beispiel in den Flur oder die Toilette gestellt. Und natürlich gut gießen und besprühen.