Weibliche Kreativität Welche Künstlerin beeindruckt Sie?

Kennen Sie eigentlich eine Komponistin der klassischen Musik? Sie erinnern sich vielleicht an den blauen 100 Mark Schein und damit an Clara Schumann . Und weiter? Dagegen sind Madonna, Lady Gaga, Rihanna und Beyoncé aus dem Musiker-Olymp nicht mehr zu vertreiben. Welche Künstlerin hat Sie beeindruckt und warum? Vielleicht die Experimentalkomponistin und Filmemacherin Yoko Ono , die zwar auch meistens neben den Beatles-Genies zu kurz kam, oft viel Häme einstecken musste und doch alles und (fast) alle überlebte? Sie feierte im Januar ihren 90. Geburtstag.

Seit nun mehreren Jahrzehnten beschäftigt die internationale Kunstwelt auch das Werk der serbische Performance-Künstlerin Marina Abramović. Ihre skandalträchtigen Kunstaktionen bewegen sich in den Grenzbereichen des Körpers. Abramović setzt sich dabei großen Risiken aus, oft hat sie sich dabei verletzt. Als Filmemacherin ist sie nicht weniger radikal: Ihr Kunstfilm Balkan Erotic Epic persifliert Sexual- und Fruchtbarkeitsriten auf dem Balkan. In Einzelszenen erklärt die Performerin verschiedene Rituale, bei denen beispielsweise Frauen ihre Brüste in die Sonne oder ihre Vulva in den Regen halten.