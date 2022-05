Watschn für FDP und SPD Was halten Sie vom Wahlergebnis im Westen?

So schaut's aus – das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Die CDU erreicht 35,7 Prozent. Die SPD liegt mit 26,7 Prozent deutlich dahinter. So schlecht haben die Sozialdemokraten in NRW noch nie abgeschnitten. Die Grünen verdreifachen ihr Ergebnis und kommen auf 18,2 Prozent. Die FDP erzielt nur noch 5,9 Prozent, viel weniger als noch vor fünf Jahren. Die AfD kommt erneut in den Landtag, mit 5,4 Prozent. Die Linke scheitert mit 2,1 Prozent klar an der Fünf-Prozent-Hürde.