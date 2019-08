"Ankommen in Brandenburg" Was Zuzügler und Rückkehrer nach Brandenburg zieht

Das Netzwerk "Ankommen in Brandenburg" unterstützt Menschen, die neu nach Brandenburg ziehen oder dorthin zurückkehren. Sandra Spletzer ist die Netzwerkkoordinatorin der Initiative.

radioWelt: Sagen wir mal, ich würde gern nach Brandenburg ziehen, und ich würde mich damit an Sie wenden. Wie könnten Sie mir dabei helfen?

Sandra Spletzer: Das Netzwerk „Ankommen in Brandenburg“ vereinigt quasi Akteure in den gesamten peripheren Regionen Brandenburgs, die sich vor Ort ganz individuell um Rückkehrer und Zuzügler kümmern, also Leute, die neu bzw. wieder in Brandenburg leben möchten. Und diese Akteure vor Ort unterstützen wirklich ganz individuell: also, je nachdem, brauchen sie eine Wohnung, suchen sie eine passende Arbeit, möchten sie sich selbständig machen, benötigen sie eine Kinderbetreuung, und dort schauen wir uns einfach individuell an, was der konkrete Bedarf ist und dementsprechend werden die Leute dann unterstützt.

Also Arbeit, Wohnung, Kinderbetreuung, das ist ja eine enorme Bandbreite. Wie viele Initiativen arbeiten da zusammen in diesem Netzwerk?

In diesem Netzwerk haben sich fünfzehn Initiativen aktuell zusammengeschlossen, da ist die ganze Bandbreite mit dabei von Uckermark, Prignitz, Havelland, Lausitz, verschiedene Partner. Wir stehen da im Austausch miteinander, schauen, was funktioniert hier, was funktioniert da, und kommen so zu guten Beratungsleistungen.

Wie wird das Angebot angenommen? Wie viele Menschen melden sich bei Ihnen, die jetzt wirklich zurückkehren wollen oder hinziehen wollen nach Brandenburg?

Das ist von Initiative von Ort zu Ort sehr verschieden, da gibt’s jetzt auch keine einheitliche durchgehende quasi statistische Erfassung. Aber ich kann einfach mal hier vor Ort berichten: Wir sind ja hier als „Comeback Elbe-Elster“ die Rückkehrer-Initiative für den Landkreis Elbe-Elster ganz im Süden, und hier können wir auf etwa hundert Beratungskontakte im Jahr schauen. Das ist aber jetzt nicht ein einzelner Mensch, der zurückkommen möchte, das ist in der Regel eine ganze Familie, der Job für denjenigen, der sich direkt bei uns meldet, den Partner, die Kinderbetreuung für die Kinder, vielleicht noch den Sportverein etc., das sind so etwa die Beratungen hier vor Ort, die stattfinden. Also, das Interesse ist schon enorm und das Interesse steigt auch.

Brandenburg umschließt ja Berlin, und der Berliner Speckgürtel, das wissen wir, der wächst und gedeiht. Heißt das also auch, daß Sie vorrangig helfen, wenn es darum geht, in die eher ländlichen Regionen Brandenburgs zu ziehen? Der Speckgürtel, füllt der sich alleine?

Das ist im Moment so die Entwicklung, daß wir wirklich aktiv sind und auch vom Land unterstützt werden für Beratungsleistungen in den peripheren Regionen Brandenburgs, also eher Uckermark und Prignitz, dort, wo einfach der Zuzug noch nicht so hoch ist, und wo die Rückkehrquote auch etwas niedriger liegt als quasi im direkten Speckgürtel.

Und was bringt die Menschen jetzt dazu, nach Brandenburg zu ziehen? Fragen Sie da nach?

Da muß man ein bißchen unterscheiden zwischen diesen beiden Gruppen: Die sozusagen neu hierher ziehen, die sogenannten Zuzügler. Das ist oft die Verfügbarkeit von günstigen Immobilien, das ist ja im Moment ein brandheißes Thema in den urbanen Regionen im Land, dann die Verfügbarkeit von Kindergartenplätzen, also bei unseren Netzwerkpartnern sind in der Regel Kita-Plätze verfügbar, dann einfach auch Jobchancen, die sich jetzt mit der verbesserten wirtschaftlichen Lage auch ergeben; das ist die eine Zielgruppe, die der Neuzugezogenen. Und für diese zweite Gruppe der Rückkehrer, die hier schon mal gelebt haben, sind es in der Regel soziale Gründe, also familiäre Gründe, erstes Kind geboren, zweites Kind geboren, Kinderbetreuung durch die Großeltern gewünscht, oder Einschulung des Kindes. Also diese Kreuzungswege im Leben, an denen man sich fragt, wo man dauerhaft leben möchte, und da kommt dann oft so die alte Heimat wieder ins Spiel, und da ist man vielleicht auch bereit, den ein oder andern Abstrich zu machen, und da geht’s dann zurück quasi in die alte Heimat Brandenburg.