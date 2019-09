Landwirtschaft kurz erklärt Was würden Sie gerne noch über Landwirtschaft wissen?

Bis in die 60er und 70er-Jahre hinein haben Bauern in älteren Ställen Kuhfladen und Urin meist getrennt gesammelt. Der Kuhfladen landete auf dem Misthaufen, der Urin in der Jauchegrube. Odel wiederum ist nur eine andere Bezeichnung für Jauche.



In moderneren Ställen, in denen die Tiere auf Spaltenböden stehen, fällt beides zusammen und wird als Gülle bezeichnet.

Allerdings funktioniert diese Trennung nicht bei allen Tieren. Von Legehennen und Mastputen etwa gibt es grundsätzlich nur Mist, da sie nicht getrennt ausscheiden.

Im Intensivanbau sind die Anbaufläche groß und es werden ertragsstarke Sorten angebaut. Im Speisekartoffelanbau können das pro Hektar bis zu 40 Tonnen Ertrag sein, im Industriekartoffelbereich sogar bis zu 60 Tonnen. Das macht aber auch einen hohen Einsatz von Hilfsmitteln erforderlich – beispielsweise synthetische Dünger oder chemische Spritzmittel gegen Krautfäule und Kartoffelkäfer. Ganz im Gegensatz zum extensiven Anbau.

Beim extensiven Anbau wird z. B. auf die Fruchtfolge und Sortenwahl geachtet. So entsteht manche Krankheit erst gar nicht und so mancher Schädling hat keine Chance. So folgt dann womöglich erst nach fünf Jahren wieder die Frucht des ersten Jahres. Auf chemische Hilfsmittel oder künstlichen Stickstoff wird verzichtet.

Auch bei den eingesetzten Landwirtschaftsmaschinen gibt es Unterschiede: Während im extensiven Landbau möglichst leichtere Fahrzeuge eingesetzt werden, bringt zum Beispiel ein Vollernter-Kartoffelroder durchaus 20 bis 30 Tonnen auf die Räder und verdichtet entsprechend den Boden.

Unterm Strich ist die extensive Wirtschaftsweise also eine für die Welt bekömmlichere.

Offene Ställe gelten als artgerechter. Die Tiere können eher ihren Instinkten folgen. Bei Kühen gibt es sie schon eine Weile, immer mehr Pferdebesitzer stellen auf Offenställe um.

Bei Kühen und Rindern dominierte lange die sogenannte Anbindehaltung. Das mache das Melken einfacher, meinte man. Dann kamen die Laufställe auf, in denen sich die Kühe relativ frei bewegen können und Liegeboxen zum Hinlegen nutzen. Zum Melken kommen die Kühe dann in den Melkstand. Pferde werden noch immer vorrangig in Boxen gehalten.

Beim Offenstall können die Tiere rein und rausgehen wann sie wollen – das ganze Jahr über. Im stets offenen Durchgang hängt meist nur ein Streifenvorhang. Bei Pferden fördert die Haltung im Offenstall zum Beispiel den Fellwechsel: Sommer- und Winterbehaarung sind jeweils stärker ausgeprägt.

Die Haltung in Offenställen gilt als tiergerechter und verhaltensgerechter. Die Tiere können selbst entscheiden, wann und wohin sie gehen möchten. Das entspricht eher den natürlichen Instinkten, sagen Befürworter. Jedes Tier entwickelt ein Gefühl dafür, wie sich die Gruppe verhält. Es entwickelt sich eine Rangordnung. Die allerdings muss auch ausgfochten werden, weshalb sich die Tiere auch mal verletzen.

Im Herbst wird das Vieh von den Alpen ins Tal getrieben. Der Viehscheid steht an, eine alte Tradition. Was früher als Heimatfest für Alphirten und Bauern gefeiert wurde, lockt heute immer mehr Touristen an.

Behängt mit großen Schellen und Glocken wird die Ankunft der Tiere schon von weitem durch lautes Geläut angekündigt. Früher wie heute gehört die Geräuschkulisse fest zum Brauch. Jede Glocke hat ihren eigenen Klang und alle zusammen sollen ein großes Spektakel machen – mit dem vermutlich die Geister davon abgehalten werden sollen, mit ins Tal zu kommen.

Angeführt wird der Tross vom Kranz-Tier, prächtig geschmückt mit einer Blumenkrone. Nur wenn ein Kranz-Tier vorneweg läuft, ist klar: Es war ein unfallfreies Jahr auf der Alpe, Tier und Mensch kommen wieder gesund nach Hause.

Nach dem Abtrieb folgt der Viehscheid: Die Tiere, die als gemeinsame Herde aller Bauern den Sommer über oben in den Bergen von Alphirten gehütet wurden, werden bei der Viehscheid im Tal wieder "geschieden" und dem jeweiligen Bauern übergeben.

Übrigens: Im Allgäu heißen die heranwachsenden Milchkühe "Schumpen".

Buchweizen, Sonnenblume oder Kornblumen können Zwischenfrüchte sein, die, z.B. nach der Ernte des Getreides, auf dem Feld angebaut werden. Damit erreicht der Bauer eine ganzjährige Bodenbedeckung.

Diese Bodenbedeckung verhindert beispielsweise, dass starker Regen die Erde abschwemmt. Die Wurzeln der Zwischenfrüchte machen den Boden stabiler und halten gleichzeitig das Regenwasser im Erdreich. Und: Durch den Zwischenfruchtanbau können sich Unkräuter weniger ausbreiten.

Beim Ansäen von Zwischenfrucht ist einiges zu beachten, erklärt der stellvertretende Präsident des Bayerischen Bauernverbands Mittelfranken, Ernst Kettemann: "Wer Zwischenfrüchte ansät, muss mehrere Arten nehmen, die sich ergänzen. Geeignet sind Kleearten, Sonnenblumen, Ackerwildkräuter, oder Phacelia, auch "Büschelblume" genannt. Im Trend ist zurzeit der Ölrettich, als Teil einer Zwischenfruchtmischung. Er wurzelt tief, reißt dadurch den Boden in tieferen Schichten auf und schafft so Gänge für Regenwasser und Regenwürmer."

Manche Arten von Zwischenfrüchten frieren im Winter von selbst ab. Andere, wie beispielsweise Gräser, werden im Frühjahr für die Folgefrucht mit Mulchgeräten als organische Nährstoffe in den Boden eingearbeitet. Manche Zwischenfrucht wird auch an das Vieh verfüttert.

Der stellvertretende Präsident des Bayerischen Bauernverbands Mittelfranken, Ernst Kettemann, betont die Wichtigkeit des Zwischenfruchtanbaus: "Wir wollen unsere Landwirte animieren, über den Winter keine schwarze Pflugfurche mehr zu haben. Für die Bodennährstoffe, die Bodenlebewesen und wegen des Starkregens ist Zwischenfruchtanbau eine notwendige Arbeit."

