Massendemos nach der Wahl Was wünschen Sie den Belarussen?

In Belarus demonstrieren die Menschen gegen die Regierung von Alexander Lukaschenko. Wie soll sich die EU verhalten? Was wünschen Sie den Menschen in der ehemaligen Sowjetrepublik?

In der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus gehen die Menschen auf die Straße und fordern die Regierung von Dauerpräsident Alexander Lukaschenko zum Rücktritt auf. Sie vermuten Wahlbetrug bei der letzten Präsidentschaftswahl.

Die Europäische Union und Russland warnen sich gegenseitig vor einer Einmischung in die politische Krise in Belarus. Für die Opposition in Belarus ist das Verhalten der EU entscheidend.

Heute schalten sich nun die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem Sondergipfel zusammen, um den Kurs vorzugeben. Die Präsidentenkandidatin Tichanowskaja hat die EU vor ihrem Sondergipfel zur Lage in Belarus zur Nichtanerkennung der Wahl von Staatschef Lukaschenko aufgerufen.

Wenn Sie die Bilder der Demonstranten im Fernsehen sehen, was empfinden Sie? Was wünschen Sie den Menschen in Belarus? Wie sollte sich die EU verhalten?

