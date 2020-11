Zu gut für die Tonne Was tun Sie gegen Lebensmittelverschwendung?

Essen wegwerfen - das tut niemand gerne. Und trotzdem landen jedes Jahr mehr als 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll - in der Produktion, im Handel und in privaten Haushalten. Was lässt sich tun, um diese Verschwendung zu vermeiden? Diskutieren Sie mit! Die Nummer ins Tagesgespräch: 0800/94 95 95 5.

Jahr für Jahr landen nach einer Studie des Bundesforschungsinstituts für ländliche Räume, Wald und Fischerei (Thünen-Institut) mehr als 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. So ist es im "Ernährungsreport 2020 - Deutschland, wie es isst" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft nachzulesen.

Der Großteil der Abfälle, 7 Millionen Tonnen, entsteht in Privathaushalten. Im Durchschnitt wirft jeder pro Jahr etwa 85 Kilogramm Lebensmittel in den Müll. Auch in der Primärproduktion wie der Landwirtschaft, in er Lebensmittelverarbeitung und im Handel werden Lebensmittel weggeworfen.

Zu viele Vorräte daheim? Was tun?

Das Tagesgespräch fragt: Was tun Sie, damit möglichst keine Lebensmittel verschwendet werden? Wie viel kaufen Sie ein? Welche Vorräte haben Sie daheim - vor allem jetzt in Coronazeiten? Was werfen Sie weg?

Laut Statistik prüfen 91 Prozent der Befragten erst, ob ein Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch genießbar ist. Nur 4 Prozent entsorgen diese einfach ungeprüft im Müll. Ist das tatsächlich auch ihre Beobachtung? Versteht eigentlich jeder und jede den Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum?

Wie sind Ihre Beobachtungen im Supermarkt? Ist das Sortiment zu groß? Die Verbraucher erwarten sich immerhin eine gute Auswahl, oder? Was halten Sie von Fällen, bei denen Menschen nach dem "Containern" in Supermarkt-Tonnen bestraft wurden? Und was haben Sie beim Essen in Restaurants oder Hotels erlebt - wie groß waren die Portionen? Was blieb am Buffet liegen?

Und welche Lösungsansätze gibt es, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren? Auf welchen Plattformen lassen sich Rezepte für Resteessen finden? Wo lassen sich Lebensmittel verschenken oder tauschen? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha!

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Daniela Krehl. Sie ist Ernährungsberaterin bei der Verbraucherzentrale Bayern

