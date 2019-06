Wieder richtig atmen können Was tun bei Atemnot?

So gibt es beispielsweise auch psychische Ursachen von Atemnot, etwa die Angst vor der Atemnot, das betrifft zum Beispiel viele Patienten mit Asthma oder mit COPD, einer chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankung, die dann zum Teil Panikattacken bekommen, weil sie das Gefühl der Atemnot kennen und sich davor fürchten. In bestimmten Situationen bekommen sie dann Atemnot, bevor es eigentlich körperlich dazu kommt. In so einem Fall würde man atemtherapeutisch arbeiten, man würde den Patienten Atemtechniken beibringen, wie sie in solchen Situationen mit der Atmung umgehen können oder auch bestimmte Entspannungsübungen, wo dann die ruhige Atmung tatsächlich Teil des Therapiekonzepts ist. Dazu gehören Techniken wie die Lippenbremse (s. weiter unten) oder die mentale Beruhigung – etwa sich zu sagen: Okay, ich kenne das, ich bin mit der Situation vertraut, es passiert mir nichts, ich kann das beherrschen. Betroffene können sich dann sozusagen psychisch auch wieder in den Griff bekommen, das sind auch Techniken des Autogenen Trainings.

Eine Technik: Die Lippenbremse

Die Lippenbremse funktioniert so, dass man bei der Ausatmung die Lippen leicht geschlossen hält, so dass ein kleiner Widerstand entsteht. Dieser Widerstand setzt sich bis in die Lunge hinunter fort und führt dazu, dass die Bronchien nicht zusammenfallen können, sondern dieser leicht erhöhte Druck während der Ausatmung dafür sorgt, dass die Bronchien offenbleiben und dann die Luft aus der Lunge entweichen kann und sich kein Überblähungseffekt einstellt.

Hilfe gegen Atemnot bei Asthma

Bei Asthma ist die Inhalation, die Therapie mit bronchialerweiternden Medikamenten und inhalativem Kortison, das Mittel der Wahl. Diese Medikamente wirken beim Asthma sehr schnell, weil das Asthma eine funktionelle Erkrankung ist. Das heißt: Durch eine Allergie sind die Lungen oder die Bronchialmuskeln vermehrt geneigt, sich zu verkrampfen. Dadurch erhöht sich der Atemwiderstand, die Atmung wird erschwert. Wenn man diese Bronchien durch entsprechende Medikamente erschlaffen lässt, ist die Atemnot innerhalb von wenigen Minuten wieder weg.

Hilfe gegen Atemnot bei COPD

Bei der COPD ist dieser Mechanismus anders, der überwiegende Anteil kommt durch die Zerstörung der Elastizität der Lunge und die kann man mit Medikamenten nicht wiederherstellen. Das heißt: Bei COPD-Patienten lässt sich nur der Teil der Atemnot wieder beheben, der durch die aktive Kontraktion der Bronchien bedingt ist.

Hilfe gegen Atemnot bei Krebs

Viele Patienten mit Lungenkrebs haben zusätzlich eine Lungenerkrankung: Sie haben vielleicht einmal geraucht, haben vielleicht eine COPD oder eine andere Lungenerkrankung entwickelt. Auch hier muss zunächst genau diagnostiziert werden: Ist es der Krebs, der die Atemnot verursacht oder gibt es andere Gründe für die Atemnot?

Gründe für Atemnot bei Krebspatienten

Lungenembolie

Eine Lungenembolie tritt bei Lungenkrebspatienten gehäuft auf. Hier wird die Lunge nicht mehr richtig durchblutet, weil Blutgerinnsel die Lungenstrombahn verlegen. Auch dann hat der Patient Atemnot.

Blutarmut oder Anämie

Eine andere Ursache bei Krebspatienten ist häufig, dass sie eine Blutarmut haben, eine Anämie. Bei Blutarmut funktioniert der Transport von Sauerstoff im Körper nicht mehr richtig. Der Sauerstoff muss aber an das Hämoglobin gebunden werden, damit er in den Körper transportiert werden kann. Wer zu wenig rote Blutkörperchen mit Hämoglobin hat, hat gleichzeitig weniger Sauerstofftransport, auch wenn die Lunge funktioniert. Auch das kann dann zu Atemnot, Überanstrengung und Abgeschlagenheit führen.

Flüssigkeit in der Lunge

Beim Lungenkrebs könnte auch eine Flüssigkeitsansammlung in der Lunge eine Rolle spielen, ein Erguss im Brustfellraum, ein sogenannter Pleuraerguss, der durch Tumorzellen ausgelöst werden kann und der zu einer Ansammlung von Flüssigkeit um die Lunge herum führt. Diese Flüssigkeit wiederum macht, dass die Lunge nicht richtig arbeiten kann: Wo Flüssigkeit ist, kann sich die Lunge nicht ausdehnen. Damit kommt es auch zu Atemnot durch Ergussbildung.

Der Tumor

Es könnte auch sein, dass ein Tumor eine Lunge verschließt, auch dann kommt es zu Atemnot, die sich aber mitunter mit einer Bronchoskopie beheben lässt, mittels Lasertechnik oder mit einer Kryosonde etwa, so dass die Luft wieder besser in die Lunge kommt und man wieder besser atmen kann. Handelt es sich jedoch um eine riesige Tumormasse, besteht möglicherweise die Möglichkeit, die Atemnot etwa durch Morphine zu dämpfen, die dann in der Situation eingesetzt werden, wenn keine ursächliche Therapie mehr möglich ist, sondern die Atemnot selbst das Ziel der Therapie ist und somit palliativmedizinische Maßnahmen erforderlich sind.