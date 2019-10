Kulturhauptstadt 2025 Was spricht für Nürnberg?

Deutschland darf im Jahr 2025 eine der Kulturhauptstädte Europas stellen. Acht Städte kandidieren – auch Nürnberg. Was fällt ihnen ein, um Nürnberg anzupreisen?

Europäische Kulturhauptstädte gibt es in Europa seit 1985. Seitdem wird der Titel kontinuierlich jeweils für ein Jahr verliehen. In dem entsprechenden Jahr finden in den jeweiligen Städten zahlreiche kulturelle Veranstaltungen statt. Die Städte erhoffen sich vom Tragen dieses Titels für ein Jahr eine erhöhte Aufmerksamkeit und zahlreiche Besucher. Den Titel vergibt die Europäische Union.

Im Jahr Jahr 2025 wird eine der Kulturhauptstädte in Deutschland sein. Neben Nürnberg haben sich Chemnitz, Dresden, Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Zittau beworben.

Nürnberg steht für Dürer, Mittelalterromantik und Lebkuchen, gilt aber auch als Stadt der Reichsparteitage. Wo sehen Sie die Stärken und Schwächen?

Was spricht für Nürnberg?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderatorin Christine Krueger war Corinna Mielke, BR-Kulturredakteurin in Nürnberg.

