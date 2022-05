Zum 80. Geburtstag "Was Sie schon immer über Gerhard Polt wissen wollten, aber nie zu fragen wagten!"

"Wenn man sinnlost, wenn man nichts erwartet, wenn man nix macht, dieses Gottvertrauen, diese Zuversicht, dieses schöne Wort - dass dann irgendwas kommt, was auch positiv ist, das ist das Tolle für mich. Zuversicht ist ein irres Wort für mich. Ich gehe aus dem Haus hinaus, aber nicht gesenkten Hauptes, weil ich zuversichtlich bin, kein Dachziegel wird jetzt runterfallen in dem Moment und wird mir den Schädel zerschlagen. Das ist doch toll, oder?"

Spaziergang mit Gerhard Polt und vielen Fragen - souffliert von Campino, Luise Kinseher, Josef Hader, Ilse Aigner und anderen

Autor Christoph Leibold und Gerhard Polt beim Interview-Spaziergang im Josefstal

"Kennen Sie an Lipizzaner?", hat Gerhard Polt uns im Interview vor einiger Zeit einmal gefragt. "Wenn der a Musik hört, dann geht er in d'Höh. Des is' Zirkusluft." Über seine Kunst zu reden, das allerdings bräucht’s für Polt eigentlich gar nicht.



Für das Bayerische Feuilleton hat die humoristische Naturgewalt eine der inzwischen raren Ausnahmen gemacht und zum Spaziergang ins Josefstal hinterm Schliersee eingeladen. Zur allmählichen Verfertigung des Gesprächs beim Gehen. Aus Angst aber, dass auch uns nur dieselben alten, abgedroschenen Fragen einfallen, die schon andere längst gestellt haben, hat sich Autor Christoph Leibold soufflieren lassen.



Fans, Freunde und mögliche Feinde des großen Humoristen haben ihm Fragen mit auf den Weg gegeben um endlich das zu erfahren, was sie schon immer über Gerhard Polt wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen gewagt hatten.