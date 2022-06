Maßnahmen gegen den Arbeitskräftemangel Was sagen Sie zu 42-Stunden-Woche oder Rente mit 70?

42-Stunden-Woche, Rente mit 70 - sinnvolle Ideen?

Auch der Wirtschaftsforscher Prof. Michael Hüther vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hatte sich für eine 42-Stunden-Woche als Regelarbeitszeit ausgesprochen. "Die Stunden werden natürlich bezahlt - es geht nicht darum, durch die Hintertür am Lohn zu kürzen", betont er. In der Schweiz werde pro Woche bereits zwei Stunden mehr gearbeitet als in Deutschland, in Schweden eine Stunde mehr. "Wenn man das aufsummiert, dann würde man bis 2030 den demografisch bedingten Verlust an Arbeitsvolumen kompensieren." Widerspruch kam von den Gewerkschaften: DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel empfindet längere Arbeitszeiten als "billige Scheinlösungen" für die Alterssicherung. Sie warnte vor "überlangen Arbeitszeiten", die auf Dauer krank machten. Um die Rentenversicherung stattdessen zukunftsfähig aufzustellen, seien eine flächendeckende tarifliche Entlohnung und eine Sozialversicherungspflicht ab dem ersten verdienten Euro nötig.