Knifflig, spannend, unterhaltsam Was macht ein gutes Brettspiel aus?

Klassiker und Neuheit - was ist ein gutes Spiel?

Das Tagesgespräch hat erkundet, was ein Spiel zu einem guten Spiel macht. Worin liegt der Reiz alter Brettspiele wie Backgammon, Mühle oder Schach? Was ist so besonders an "Mensch ärgere Dich nicht", "Monopoly" oder "Die Siedler von Catan"? Was spielen Kinder gerne? Was liegt Erwachsenen? Was macht ein Spiel preiswürdig?