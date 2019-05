Aufruf zum Vatertag Was machen Väter besser?

Typisch Papa, typisch Mama!? Das Tagesgespräch fragt: Wie ist die Rollenverteilung in Ihrer Familie? Was macht das Verhältnis zwischen Vätern, Söhnen und Töchtern aus?

"Wir sagen Danke" - eine große Supermarktkette nimmt in zwei Werbespots die Rollen der Eltern aufs Korn. Der Tenor zum Muttertag: Danke Mama, dass du nicht Papa bist. Der Tenor im neuesten Spot zum Vatertag: Danke Papa, dass du nicht Mama bist. Immer geht's darum, dass bei der Erziehung und im Familienleben selten alles glatt läuft.

Was kann Papa besser als Mama?

Morgen ist Vatertag - Zeit für eine Würdigung der Vaterrolle. Das Tagesgespräch wollte wissen: Was machen Väter besser? Wie schaut das Verhältnis zwischen Vater und Kindern in Ihrer Familie aus? Mama oder Papa - wer erlaubt mehr, wer ist konsequenter, was bringen die Väter den Söhnen und Töchtern bei? Was können Mütter besser?

Was prägt das öffentliche Bild der Väter - in den Medien im Allgemeinen und in der Werbung im Speziellen?

Mütter müssen sich über Blumen freuen, Väter gehen mit den Freunden zum Biertrinken. Die typische Vorstellung von Muttertag und Vatertag? Wie ist das in Ihrer Familie?

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger war Dr. Dag Schölper. Er ist Geschäftsführer beim "Bundesforum Männer", das sich als "Interessenverband für Jungen, Männer und Väter" versteht.

Wie ist Ihre Meinung?

