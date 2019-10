Selbstwertgefühl stärken Was Kindern mit Übergewicht hilft

"Es klingt paradox, aber man sollte sich tatsächlich fragen: 'Was ist gut daran, dass ich Übergewicht habe?'. So kann ein Kind herausfinden, was es an seinem Körper mag und versuchen, sich diese Eigenschaften auch nach dem Abnehmen so weit wie möglich zu erhalten, z.B. weibliche Formen oder ein gutes Raum-Lage-Gefühl."