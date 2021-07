Heilen, Lindern, Vorbeugen Was kann Phytotherapie leisten?

Kriterien für Arzneien

Das sind die drei Kriterien, die auch jedes andere Arzneimittel in Deutschland erfüllen muss, um als Arzneimittel überhaupt auf den Markt kommen zu können. Phytopharmaka, also pflanzliche Heilmittel, die in der Phytotherapie zum Einsatz kommen, müssen also sehr hohe Hürden überwinden, um vor dem Arzneimittelgesetz offiziell als Heilmittel anerkannt zu werden. Die Arzneimittel der Phytotherapie sind so hochwertig, dass sie alternativ zu chemisch-synthetischen Substanzen eingesetzt werden können.